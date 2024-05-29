Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг принял решение внести актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Согласно тексту закона, теперь иностранным агентам запрещено принимать участие в выборах, выступать на них наблюдателями, а также выступать в качестве доверенных лиц кандидатов.

Это распространяется на выборы в федеральные и региональные органы государственной власти, выборы в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

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До этого депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдавать кредиты иностранным агентам.

* — Признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.