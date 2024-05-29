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В России создадут реестр должников по алиментам

В России будет создан открытый реестр должников по алиментам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В России создадут реестр должников по алиментам
© РИА Новости

Минувшей осенью власти РФ внесли в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, который предполагает наличие сведений о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей. В списке окажутся и неплательщики, которые находятся в розыске.

Документ был разработан для того, чтобы создать в стране действенный правовой механизм обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повысить эффективность правового воздействия на неплательщиков алиментов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2024 года вступят в силу изменения, которые регламентируют порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей.

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