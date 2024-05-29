Власти ответили на обвинения в раздевании школьниц на входе перед сдачей ЕГЭ

В мэрии Воронежа заявили, что в школе № 62 учениц не заставляли раздеваться на входе перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил агентству представитель пресс-службы властей, выпускников также никто не просил отделять какие-либо детали от одежды.

«В этом нет никакой необходимости — независимо от этого, экзаменуемый в любом случае будет допущен в помещение для сдачи работы», — подчеркнул он.

Собеседник агентства заверил, что учащихся заранее информируют о том, какие предметы запрещено проносить на экзамен, а рамки на входе не реагируют на обычную одежду, поэтому многие дети проходят их с первого раза.

До этого одна из выпускниц школы № 62 в Воронеже призналась, что ее трогали за грудь на досмотре перед ЕГЭ. По словам девушки, она была вынуждена снять белье, а также обувь, в которой у нее была спрятана монетка на счастье. Школьница отметила, что на фоне происходящего у нее началась истерика.

О скандальной истории в воронежской школе стало известно 28 мая. Утверждалось, что там старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ.

В региональном министерстве образования сочли произошедшее этичным.