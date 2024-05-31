Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по заболеваемости корью в России вызывают сомнения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС.

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Как отметили в ведомстве, статистика ВОЗ о заболеваемости корью в странах ЕС некорректна, так как Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты. ВОЗ не включила в данные случаи заболеваний среди них, а также беженцев и других труднодоступных групп населения.

В ВОЗ опровергли сообщения об угрозе новой пандемии

По данным специалистов, в мире наблюдается рост заболеваемости кори. В середине апреля было зарегистрировано 120,3 тысячи случаев. В Роспотребнадзоре добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения России в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 тысячи человек.