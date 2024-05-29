Появилась новая версия о местонахождении Блиновского

Источник поделился с SHOT новой версией о местонахождении мужа популярного российского блогера Елены Блиновской Алексея. По данным канала, супруг скандально известной «марафонщицы» стал пулеметчиком. Информатор утверждает, что его перевели в другое подразделение в ДНР.

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После дополнительного обучения бизнесмен отправится на линию боевого соприкосновения, уточнили журналисты. Авторы публикации отметили, что сейчас Блиновский находится в статусе «переоформления». По данным SHOT, в это время он мог выехать за пределы региона.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский покинул зону проведения СВО и уехал в Москву. По данным Mash, муж известного блогера был вызван в столицу для участия в следственных действиях. Показания Блиновского планировали заслушать после заседания суда по жалобе его супруги на арест.

Стали известны подробности пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке

В начале мая появились сообщения о лишении бизнесмена компании по добыче руды из-за недостоверных данных в отчетах для налоговой. Всего Блиновский потерял четыре фирмы, которые имеют высокую задолженность.

Речь идет об ООО «Нембус» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Фирма имела задолженность в 505 тысяч рублей. Полмиллиона были погашены. Чистая прибыль организации за прошлый год составила минус 5 тысяч рублей.