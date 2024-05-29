Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в МЧС республики.

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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в южных районах полуострова 29 и 30 мая, а также 1 июня. Кроме того, риск возгораний ожидается на востоке Крыма.

«Напомним, с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим», — предупредили спасатели.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков пообещал обезопасить россиян от атак Украины во время отдыха в Краснодарском крае.