В России придумали бренд одежды для платящих налоги

На крупных маркетплейсах начали продавать футболки для граждан, которые платят повышенные налоги. На это обратило внимание РИА Новости.

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Речь идет о площадках Ozon и Wildberries, говорится в публикации. На футболке гласит следующая надпись: «Коротко о себе: НДФЛ 15%». Стоимость такой футболки на первой площадке из указанных выше составляет около 1 200 рублей, на второй - от 3500 рублей до 4200 рублей.

Ранее Минфин России выступил за сохранение ставки НДФЛ в 13% для доходов со вкладов, ценных бумаг и долей участия в размере до 2,4 миллиона рублей в год. Согласно материалам ведомства, на доход свыше этой суммы ставка составит 15% без дальнейшей прогрессии.

Подчеркивалось, что сохранение уровня ставок направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Это несет в себе социальный аспект, чтобы повышение налоговой нагрузки не затронуло большую часть граждан нашей страны, хранящих свои сбережения в банках.