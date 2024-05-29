«Хватит кошмарить детей»: Миронов высказался о скандале на ЕГЭ в Воронеже

Необходимо прекратить заниматься идиотизмом и «кошмарить» детей проверками перед экзаменами, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает корреспондент NEWS.ru. Так он прокомментировал скандал, связанный с проверками учениц перед сдачей ЕГЭ в Воронеже.

Вы знаете позицию нашей партии, мы давно говорим, хватит кошмарить наших детей. Хватит заниматься идиотизмом в виде единого государственного экзамена и ОГЭ. Вот как вам нравится ситуация в Воронежской области? Одиннадцатиклассниц заставили раздеться, снять белье, вынимать металлические какие-то застежки. Детей с брекетами час не пускали на экзамен. Остальные уже сдавали, а они стояли, ждали. Спустя час только их запустили, — сказал Миронов.

Также он привел в пример случай в Нижегородской области, когда девятиклассники в ожидании заданий по физике, информатике и литературе семь часов находились в душном помещении без воды и еды. Все эти ситуации приводят к стрессу у детей, который негативно сказывается на их здоровье, отметил парламентарий.

Вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будут уже никогда? Потому что стрессы. И все. И у них сразу идет гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми, — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от школы № 62 в Воронеже предоставить полные видеокадры с досмотром выпускниц, которые пожаловались на то, что их просили снимать нижнее белье во время проверок на наличие шпаргалок. Так она отреагировала на ответ сотрудников школы о том, что досмотр проходил в рамках правил, и нарушений зафиксировано не было.