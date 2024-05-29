РЖД после гибели кота Твикса добавили новую опцию для пассажиров с питомцами

Российские железные дороги после истории с высаженным из поезда и погибшим котом Твиксом начали вводить опцию указания в документах на проезд вида, клички и описания перевозимого питомца. Об этом пишет РИА Новости.

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11 января в поезде с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург проводница выбросила кота по кличке Твикс из вагона в районе вокзала в Кирове. Как стало известно, он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. По словам проводницы, она приняла такое решение из-за того, что не смогла найти владельцев кота. 20 января Твикс был найден мертвым. История вызвала широкий общественный резонанс.

В РЖД сообщили об обновлении приложения по покупке билетов и введении новой опции по перевозке животных.

«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», - пояснили в компании.

Представитель РЖД уточнил агентству, что пока такая опция есть только в приложении на Android. В веб-приложении и на сайте таких новшеств нет, но есть планы по их внедрению.