В Томской области выпал снег

Снег выпал в Томской области 29 мая, в нескольких населенных пунктах на севере региона установился снежный покров. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

"Снежный покров сегодня установился в городе Стрежевой, в Новом Васюгане. С утра шел снег в Колпашевском и Александровском районах, на Шегарском тракте", - сказала Рюхтина.

По ее словам, снег и установление снежных покровов в конце мая и в начале июня в Томской области не редкость. Это происходит из-за прохождения циклонов.