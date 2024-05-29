В Томской области выпал снег
Снег выпал в Томской области 29 мая, в нескольких населенных пунктах на севере региона установился снежный покров. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.
"Снежный покров сегодня установился в городе Стрежевой, в Новом Васюгане. С утра шел снег в Колпашевском и Александровском районах, на Шегарском тракте", - сказала Рюхтина.
По ее словам, снег и установление снежных покровов в конце мая и в начале июня в Томской области не редкость. Это происходит из-за прохождения циклонов.
"Сейчас у нас проходит тыловая часть циклона, очень холодный воздух с Арктики поступает к нам в область и вообще в Западную Сибирь. За этим у нас следующий циклон идет, пока неустойчивая погода. Где-то, может быть, с 2 июня температура воздуха повыше будет, отрицательные значения уйдут, дневные температуры в пределах плюс 15 градусов будут. С 3-4 июня температура пойдет на повышение", - пояснила синоптик.