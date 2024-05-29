МЧС назвало самые безопасные места при терактах в поездах

Глава МЧС Александр Куренков рекомендует выбирать места в конце или середине поезда, так как при подрывах там наиболее безопасно.

По его словам, террористические акты не исключены.

"В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне <...>, [который] будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место - либо в конце поезда, либо в середине", - сказал министр на форуме социальной рекламы МЧС России.

Он отметил, что людей надо обучить мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы человек ни оказался.