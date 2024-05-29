Эксперт назвал три причины успешности новой мошеннической схемы

Секрет успеха мошеннической схемы с сообщениями якобы от начальника, который просит денег, заключается в искусном использовании психологических приемов, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Сергей Белов. По его словам, злоумышленники используют авторитет шефа, потому что большинство людей доверяет информации, исходящей от начальства.

Во-первых, люди склонны доверять информации, исходящей от авторитетных источников, таких как их начальники или руководители. Когда мошенники представляются начальником, они автоматически получают уровень доверия, которого в обычных обстоятельствах им было бы трудно добиться, — заявил Белов.

Второй причиной, по которой люди попадаются на уловки мошенников, он назвал искусственно созданную стрессовую атмосферу. В таких условиях, уточнил эксперт, человек не может проанализировать информацию и склонен действовать «на автомате». Третья причина заключается в том, что мошенники играют на ответственности сотрудников, подчеркнул он.

Мошенники часто играют на чувстве долга и ответственности перед работодателем. Человек боится показаться некомпетентным или неготовым помочь в экстренной ситуации, особенно если поставлено под угрозу что-то важное для компании. Сочетание доверия к авторитету, созданного стресса, чувства долга и возможностей современных технологий делает эту схему крайне эффективной, — заключил собеседник портала.

Ранее генеральный директор студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер призвал не совершать финансовых операций после чьего-либо звонка. По его словам, если собеседник на том конце провода говорит о банковских картах, каких-либо санкциях или просит не рассказывать никому о звонке, стоит воспринимать это как мошенничество и вешать трубку.