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Эксперт назвал три причины успешности новой мошеннической схемы

Секрет успеха мошеннической схемы с сообщениями якобы от начальника, который просит денег, заключается в искусном использовании психологических приемов, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Сергей Белов. По его словам, злоумышленники используют авторитет шефа, потому что большинство людей доверяет информации, исходящей от начальства.

Эксперт назвал три причины успешности новой мошеннической схемы
© РИА Новости
Во-первых, люди склонны доверять информации, исходящей от авторитетных источников, таких как их начальники или руководители. Когда мошенники представляются начальником, они автоматически получают уровень доверия, которого в обычных обстоятельствах им было бы трудно добиться, — заявил Белов.

Второй причиной, по которой люди попадаются на уловки мошенников, он назвал искусственно созданную стрессовую атмосферу. В таких условиях, уточнил эксперт, человек не может проанализировать информацию и склонен действовать «на автомате». Третья причина заключается в том, что мошенники играют на ответственности сотрудников, подчеркнул он.

Мошенники часто играют на чувстве долга и ответственности перед работодателем. Человек боится показаться некомпетентным или неготовым помочь в экстренной ситуации, особенно если поставлено под угрозу что-то важное для компании. Сочетание доверия к авторитету, созданного стресса, чувства долга и возможностей современных технологий делает эту схему крайне эффективной, — заключил собеседник портала.

Ранее генеральный директор студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер призвал не совершать финансовых операций после чьего-либо звонка. По его словам, если собеседник на том конце провода говорит о банковских картах, каких-либо санкциях или просит не рассказывать никому о звонке, стоит воспринимать это как мошенничество и вешать трубку.