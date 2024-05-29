Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по изменениям налоговой системы. Об этом сообщает кабмин в Telegram-канале.

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Проект поправок рассмотрят на заседании правительства уже в четверг, 30 мая. После этого работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, представителями бизнес-сообщества, экспертными и общественными объединениями.

Напомним, что законопроект предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Для людей с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она составит 15%, от 5 до 20 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будут взымать не со всей суммы, а лишь с части, превысившей соответствующее пороговое значение.

Для бизнеса налог на прибыль предлагается увеличить с 20% до 25%. Вместе с тем власти откажутся от использования оборотных сборов, вроде курсовых экспортных пошлин. Также предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов для организаций, подлежащих включению в реестр на бессрочной основе. Для развития малого бизнеса предусмотрено поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения.

В Минфине РФ подчеркивали, что изменения в ставках НДФЛ затронут лишь 3% трудоспособных граждан. Изменения также не коснутся выплаты участников спецоперации, а для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%.