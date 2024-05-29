Москалькова отреагировала на решение суда об аресте генерала Попова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного ранее по обвинению в особо крупном мошенничестве, если оно поступит, и изучить аргументы суда в пользу его ареста.

"Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание", - сказала Москалькова отвечая на соответствующий вопрос, который ей задал бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов на встрече с депутатами по итогам работы омбудсмена в 2023 году.

235-й гарнизонный военный суд ранее отказал следствию в ходатайстве о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Генерал подал апелляцию на это решение. Параллельно следователь СК обратился в 235-й Гарнизонный военный суд с ходатайством о смягчении Попову меры пресечения на домашний арест.

Появились кадры с реакцией Попова на повторный отказ в домашнем аресте

По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.