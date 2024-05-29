Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, стал пулеметчиком и будет переведен в другое подразделение. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.

Ранее СМИ сообщили, что муж Елены Блиновской Алексей решил отправиться на специальную военную операцию, чтобы таким образом помочь жене и избежать краха их бизнеса. А сегодня появилась информация, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу, и его местоположение неизвестно.

По данным источника Shot, Блиновский сейчас находится в статусе «переоформление» в связи с переобучением и переходом в другое подразделение.

«По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», - пишет Telegram-канал.

Ранее Блиновский проходил службу, занимаясь обеспечением и сборкой БПЛА для различных подразделений.

Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Весной 2023 года Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. В марте следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО. Накануне адвокат заявила, что началась процедура снятия ареста с имущества блогера и ее родственников для погашения задолженности перед налоговой службой.