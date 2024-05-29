Метеорологи разрешили жителям Центральной России открыть купальный сезон

В большинстве водоёмов верхний слой прогрелся до 18 градусов. Это нижний предел комфорта, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он напомнил, что управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трёх зонах отдыха — Тропарёво, Большой городской пруд и Чёрное озеро в Зеленограде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в столичном регионе. Он отметил, что это июльские показатели температур.