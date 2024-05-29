Бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу в рамках контракта с МО России, передает RTVI. По его словам, подобные заявления — бред. При этом он не уточнил, где находится бизнесмен.

Бред, — сказал он.

В среду, 29 мая, сразу несколько Telegram-каналов, в числе которых Mash и SHOT, сообщили, что Алексей в ночь на 27 мая с разрешения командира покинул воинскую часть в Донецке и уехал в Москву, где, как заявлялось, должны были пройти следственные мероприятия с его участием. Также сообщалось, что бизнесмен так и не добрался до столицы, из-за чего следователи опасаются вероятности его бегства. По данным SHOT, Алексей не уезжал в Москву, а стал пулеметчиком в другом подразделении в ДНР, сейчас он находится в статусе переоформления — по одной из версий, на это время он и покинул регион.

Стали известны подробности пропажи мужа Блиновской из воинской части в Донецке

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. По его словам, сейчас он находится в зоне СВО, документ между ним и российским оборонным ведомством подписан весной 2024 года.