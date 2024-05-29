Купальный сезон в центральной России уже открыт

Купальный сезон в центральной России можно считать открытым. Как сообщает ТАСС, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам эксперта, на большинстве рек региона поверхностный слой воды прогрелся до +18 градусов, а на реке Москва у Звенигорода температура уже составляет +19 градусов.

«Это нижний передел комфорта, а значит можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», — отметил Тишковец.

Синоптик также напомнил, что управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трех местах. Это зоны отдыха в Тропарево, на Большом городском пруде и в Черном озере в Зеленограде.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура воды в столичных реках к этим выходным поднимется до 20 градусов. Это теплее, чем на Черноморском побережье, где сейчас температура воды достигла лишь 17-18 градусов