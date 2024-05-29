Спасатель Щетинин объяснил, когда можно помогать утопающим

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как безопасно наслаждаться солнцем и водой в летний период.

Эксперт подчеркнул, что купаться в Подмосковье можно только в местах, специально отведенных для этого, они обозначены специальными табличками.

Щетинин отметил, что ни в коем случае нельзя заплывать за буйки, так как спасатели могут не успеть прийти на помощь, если человек начнет тонуть. Спасатель добавил, что спасение тонущих лучше предоставить профессионалам, лучше не рисковать собственной жизнью.

— Нужно взвешивать свои силы. Если знаете, тренируетесь, может, то, безусловно, должны помочь, — пояснил он в комментарии 360.ru.

Тонущего, по словам специалиста, можно вытянуть за волосы или схватить за подмышечные впадины и транспортировать на боку.

Для подготовки пляжей ежегодно в Московской области места отдыха приводят в порядок — ремонтируют кабинки для переодевания, лежаки, лавочки и дороги. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона, передает РИАМО.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, в каких подмосковных водоемах нельзя купаться.