Рабочий день в жару могут сократить

В России могут сократить продолжительность рабочего дня в жаркую погоду. Внесение такого законопроекта в думу анонсировал вице-спикер нижней палаты российского парламента из рядов ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости.

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Соответствующие предложения уже вносил Роспотребнадзор, однако они носят рекомендательный характер.

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«Больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными», — заявил депутат.

Рабочий день предлагается сокращать на один час при температуре воздуха 28,5°C, при температуре от 29°C — на два часа, при 30,5°C и выше — на четыре часа.

До этого в Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. «Оранжевый» уровень опасности будет действовать в столице до 18:00 31 мая.

Специалист сервиса Budu, терапевт Андрей Рябков заявлял, что жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьезными нарушениями работы организма.

Ранее школьник попал в больницу после того, как учительница заставила его стоять на солнце.