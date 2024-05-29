Картины ростовских шимпанзе продали на аукционе

В Ростовском зоопарке прошла выставка-аукцион картин, авторами которых являются пять шимпанзе.

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Картина шимпанзе Майкла под названием «Тарантелла» была продана за 1000 рублей с небольшим. Работу Тайсона «Синий защитник» забрали за 800 рублей, в 600 рублей оценили еще одну его картину «Крюк сострадания».

По словам сотрудников зоопарка, шимпанзе рисуют, как правило, зимой и осенью, когда остаются в закрытых помещениях.

«Они как художники зависят от вдохновения. Мы им можем предложить порисовать, а они могут отказаться. А когда рисуют, то используют разные краски, в зависимости от настроения», – рассказала заведующая отделом приматов Виктория Костенко.

По мнению психолога Евгении Пимоненко, шимпанзе рисуют как дети в возрасте двух-трех лет.

«Малыши в этом возрасте рисуют черточки, каракули, различные штрихи и росчерки, используя обычно кисточку или фломастер, а еще любят рисовать пальчиком или ладошкой», – отметила эксперт.

Специалисты считают, что, рисуя, обезьяны не преследуют творческую цель, им интересен сам процесс создания изображений, пишет «Комсомольская правда».