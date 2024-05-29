Российская чиновница лишилась работы из-за фото в соцсети

Уральская чиновница лишилась работы из-за выложенных в соцсеть фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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Женщина не вышла на работу, сославшись на болезнь ребенка, но на самом деле она поехала в Сочи, где приняла участие в марафонском забеге. Фотографии с мероприятия служащая выложила в сеть.

Следившее за соцсетями екатеринбурженки руководство увидело сделанные на черноморском побережье снимки. После возвращения из очередного отпуска, в который женщина ушла сразу по возвращении с марафона, она получила копию приказа об увольнении. Горожанка посчитала увольнение давлением со стороны руководителя и намерена добиться компенсации за причиненный ей моральный вред.

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