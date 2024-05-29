Школьников из Барнаула наградили украинскими грамотами

В одной из школ Барнаула ученикам в честь окончания учебного года выдали грамоты с государственной символикой Украины. В школе заявили, что грамоты были выданы по ошибке и пообещали заменить их российскими, сообщает местное агентство «Банкфакс».

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В конце прошлой недели 3 «А» классу барнаульской школы вручали грамоты за хорошую учебу и активное участие в жизни класса. Позже начальнику городского отдела воспитательной работы сообщили, что дети получили грамоты с украинской символикой, а не российской.

Директор школы подтвердила, что подписывала грамоты, но не обратила внимание на их цветовое оформление. Классный руководитель рассказала, что грамоты были предложены и распечатаны родителем одного из учеников.

Учительница направила сообщения с извинениями всем родителями. Их попросили вернуть грамоты в школу для замены.

В конце 2023 года участников соревнований детских садов в Хабаровске наградили грамотами с украинской символикой. После этого уволились заведующая и инструктор по физкультуре одного из садов. В городской администрации рассказали, что инструктор распечатала шаблоны из интернета, а заведующая поставила на них печати, «не вникая» в изображенные на грамотах символы.