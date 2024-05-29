Синоптики спрогнозировали возможность грозы в Подмосковье

Кратковременный дождь и гроза возможны в Подмосковье во второй половине дня, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но в Подмосковье во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, с 80%-й вероятностью не исключена гроза. Ветер южной четверти 3 - 8 м/с, при грозе порывистый", - сказал он.

При этом преобладать в Москве и области будет солнечная и сухая погода, отметил синоптик.