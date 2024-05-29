Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного

Многодетные матери, воспитавшие троих детей до восьми лет, могут выйти на пенсию на три года раньше положенного возраста, а четверых — на четыре года ранее. Об этом напомнила член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

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Чиновница добавила, что женщина, родившая и воспитавшая пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет. Это же относиться к матерям двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, передает РИА Новости.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года.

Кроме того, многодетные семьи могут получить компенсацию вместо бесплатного земельного участка. Для этого необходимо предоставить в соцзащиту или в МФЦ пакет документов. Также в списке необходимых действий — написать письменное заявление в администрацию муниципалитета о решении получить льготу в качестве денег.

16 мая депутат Нилов предложил разрешить тратить маткапитал на продукты и отдых.