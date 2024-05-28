Домогаров прокомментировал увольнение из Театра им. Моссовета

Уволившийся из Театра имени Моссовета народный артист России Александр Домогаров пообещал рассказать о происходящем в культурном учреждении и к чему оно пришло. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков, который уволился из театра им. Моссовета два года назад, на фоне ухода Домогарова решил рассказать о том, что его подвигло на это тогда. Оказалось, что причиной также стал конфликт с руководством учреждения.

«Что же, Виктор Иванович со своей стороны прокомментировал. Теперь после 28 мая, когда я окончательно расторгну все юридические отношения, а человеческих нет уже очень давно, с внезапно "покрасневшим" Театром Моссовета, наступит моя очередь. Мы тоже готовим материал о том, что же действительно происходило, происходит и к чему пришел этот театр», — пообещал Домогаров.

Свое увольнение он также прокомментировал в беседе с «Комсомольской правдой», указав, что все вопросы по этому поводу решает его юрист и он никаких контактов с театром после решения уйти оттуда не имеет.

«Я освободился от груза. Это надо было сделать еще в октябре, когда меня поставили в ситуацию ниже плинтуса», — добавил Домогаров.

Актер Александр Домогаров ушел из Театра им. Моссовета после 30-летней службы

Он отметил, что его решение уволиться «окончательное и бесповоротное».

Ранее Домогаров опубликовал у себя в социальных сетях открытое письмо после увольнения из Театра им. Моссовета, в котором объяснил свое решение конфликтом с его руководством.