Актеру Краско стало плохо из-за падения на кардиостимулятор

Помощница 93-летнего народного артиста России Ивана Краско Дарья сообщила, что актеру стало плохо на турнире по футболу в Петербурге. Ее слова передает mk.ru.

«Стало плохо, и вызвали скорую помощь. Проверили все. Сказали, что все отлично работает. Он просто испугался, и организм испытал стресс», — заверила женщина.

Актер на спортивном состязании, которое проходило 27 мая, дважды пнул мяч: в первый раз знаменитости показалось, что тот неровно закрутился, поэтому артист решил повторить удар. По словам Дарьи, Краско зацепился ботинком за газон и упал на кардиостимулятор, после чего звезде стало плохо.

Сейчас артист уже дома, его отпустили в тот же день. При этом, сообщила помощница, ушиб Краско оказался сильным, поэтому у 93-летнего актера до сих пор болит левая сторона тела. Она призналась, что не стала в тот же день сообщать об инциденте СМИ, так как ждала стабилизации состояния актера.

13 июля 2023 года сообщалось, что Краско госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

Позднее актер признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Краско добавлял, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты и провалы в памяти.