Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2014 году требовал признать талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил в разговоре с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, это еще одно доказательство прогностического дара российского политика. Как уточнил депутат, Жириновский утверждал, что мир придет к признанию власти талибов, но с опозданием.

Это (разговоры о признании талибов. — NEWS.ru) еще одно подтверждение прогностического дара основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он еще в 2014 году в Ялте требовал признать правительство талибов. Он был уверен, что весь мир придет к этому решению, но с опозданием, — пояснил Чернышов.

По его словам, Жириновский считал, что это позволит остановить наркотрафик из Афганистана. Чернышов также напомнил, что в 2000 году ЛДПР проводила митинг на Пушкинской площади, одним из лозунгов в рамках которого было требование признать правительство талибов.

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее рассказал, что статус террористической организации у движения «Талибан» мешает развивать отношения России и Афганистана. По его мнению, организацию необходимо исключить из реестра, чтобы Москва и Кабул могли начать процесс нормализации двустороннего сотрудничества.