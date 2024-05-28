Змея забралась в магазин и напугала посетителей

Змея заползла в магазин «Белорусские продукты» на Яблоневой аллее в Зеленограде и перепугала посетителей и сотрудников. Как сообщает Telegram-канал Shot, ловить необычного «покупателя» пришлось спасателям.

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Появление пресмыкающегося в помещении парализовало работу магазина: под крики находящихся там людей он заполз под холодильник, откуда отказался вылазить. Сотрудники вызывали специалистов, которые поймали незваного гостя — выяснилось, что это обычный уж. Все змеи этого семейства не ядовиты.

Напомним, что в конце апреля на улице Красина в центре Москвы спасатели поймали змею. Желто-оранжевую рептилию с тигровым окрасом обнаружил москвич во время прогулки с собакой. Прибывшие специалисты аккуратно поместили спящее пресмыкающееся в контейнер и передали его в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.