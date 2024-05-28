В РФ задумались о привлечении к работе мигрантов-северокорейцев

Трудовые мигранты из Северной Кореи могли бы решить проблему с нехваткой персонала в ряде отраслей в России, однако есть нюансы с порядком их привлечения. Об этом рассказал «Царьграду» кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда.

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Ранее член экспертного совета Государственной думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян обратил внимание на то, что в связи с оттоком мигрантов появились позиции так называемых серых воротничков – поваров, посудомойщиков, доставщиков, курьеров, водителей. На стройках наблюдается серьезный дефицит сварщиков, электриков, токарей, операторов станков.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяса Зарипова, которое приводит РИА Новости, для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии можно было бы привлечь трудящихся из Северной Кореи.

Однако, по словам кандидата политических наук, доцента РАНХиГС Михаила Бурды, встает вопрос о том, насколько сложно будет привлечь северокорейцев на работу в России.

«Конечно, рабочие из КНДР более дисциплинированные. Они больше понятны нам и больше ориентированы на то, чтобы уважать культуру государства. Вопрос заключается в порядке привлечения. Работникам из КНДР необходимо оформлять разрешение на работу», - пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что для трудовых мигрантов из Центральной Азии действует упрощенная процедура по оформлению патента для работы в России.

«Это говорит о необходимости развивать международную базу в сфере соглашения о трудовой миграции. Организованной трудовой миграции: когда мы привозим работников, которые действительно нужны конкретному работодателю для реализации какого-то проекта на какой-то конкретный срок, а потом они уезжают домой», - пояснил он.

Ранее СМИ сообщили о задержании главы миграционной службы управления МВД по Тульской области и нескольких его заместителей. По данным «Царьграда», в деле идет речь о постановке на фиктивный учет 700 мигрантов в течение трех лет.