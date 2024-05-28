Россияне назвали самые востребованные мобильные приложения

При этом 15% заявили не будут пользоваться сервисом, если у него нет приложения

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За последний год пользователи во всем мире провели больше времени в мобильных приложениях, по сравнению с предыдущим. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у российских интернет-пользователей от 18 до 45 лет, какие приложения популярны в их смартфонах и насколько им важна доступность сервисов в них.

Среди лидеров приложений по востребованности у россиян – банкинг (23%), социальные сети и мессенджеры (21%), игры и развлечения – 18%. Аудио- и видеосервисы как самые важные отметили 17% респондентов, социальные и навигационные приложения – 12%, а сервисы для покупок и доставок – 9%.

При этом большинство респондентов (36%) отметили, что для них не имеет значения, в каком формате предоставляются услуги компании – через приложение или веб-версию. 28% считают, что удобнее пользоваться мобильным приложением. 21% выбирают только веб-версии. А 15% заявили, если у сервиса нет приложения, они не будут им пользоваться.

Согласно исследованию, 96% участников опроса не пользуются какими-либо программами для ограничения времени, проведенного в приложениях. Только 4% пользователей ставят себе строгие рамки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 мая 2024 года, охват составил 54 928 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.