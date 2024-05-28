Врачам разрешат назначать пациентам БАДы

Минздрав и Роспотребнадзор разработают список заболеваний, при которых врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) из специального перечня. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который обсуждали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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Отмечается, что инициативу выдвинуло правительство — ее уже согласовали с Минюстом, Роспотребнадзором, а также с Минпромторгом и Минцифры. Речь идет о зарегистрированных БАД, произведенных из безопасного сырья. Причем устанавливать критерии безопасности будет кабмин, в том числе в зависимости от степени влияния добавок на здоровье.

По словам источника издания, в законопроекте есть оговорка про право правительства регулировать особенности применения БАДов, произведенных в России. Она подразумевает, что именно такой продукции будут отдавать приоритет при включении в список. Такое решение вызвало напряжение у ряда производителей, которые регистрируют свою продукцию в странах ЕАЭС — мера расценивается как формирование барьера на внутреннем рынке РФ.

Напомним, что сейчас медики могут лишь порекомендовать человеку принять витамины или иные средства, а выписывать они могут лишь лекарственные препараты. По мнению экспертов, новый закон позволит пресечь бесконтрольное потребление добавок.