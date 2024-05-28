Расписание ЕГЭ в 2024 году: даты основных экзаменов и пересдач

Российские школьники в 2024 году смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому и математике. О том, когда проходит основной период, а также какие дни отвели под пересдачи и резерв — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Основной период

23 мая российские выпускники сдавали географию, литературу и химию, а 28 мая — русский язык. 31 мая одиннадцатиклассникам предстоит сдать ЕГЭ по математике, 4 июня — обществознание, а 7 и 8 июня — информатику. 10 июня пройдет экзамен по истории и физике, 13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть). Наконец, 17 и 18 июня состоится ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть).

Пересдачи

В этом году школьники получили возможность пересдать один из предметов по выбору уже в июле, до конца приемной кампании в вузах. Так, по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике, биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — на следующий день, 5 июля.

Дополнительный период

Дополнительный период проведения ЕГЭ в этом году назначен на: 4 сентября (русский язык) и 9 сентября (математика базового уровня).

Резервные дни

Резервные дни основного периода назначены на 20 июня (русский язык), 21 июня (география, литература, физика), 24 июня (математика), 25 июня (информатика, обществознание, химия), 26 июня (иностранные языки (устная часть), история), 27 июня (биология, иностранные языки — письменная часть). Кроме того, 1 июля — резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

На основной период сдачи Единого государственного экзамена в Москве зарегистрировались более 87 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, по литературе и химии регистрацию прошли свыше 14 тысяч выпускников.

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стало обществознание. На втором по популярности среди выпускников месте находится информатика, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции.