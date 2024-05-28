Лукьяненко высмеял запрет «Вредных советов» Остера в Красноярске

Дети не воспринимают всерьез книгу «Вредные советы» Григория Остера и не используют как рекомендацию к действию, заявил в беседе с NEWS.ru писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он отметил, что те, кто считает книгу вредной и хочет ее запретить, либо держат детей за идиотов, либо сами ими являются.

Могу сказать только одно: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Книга Остера — классика детской литературы. Никто из детей не воспринимает «Вредные советы» как рекомендации к действию. Заподозрить книгу Остера в том, что дети начнут всерьез выполнять то, что там написано, — значит либо детей считать идиотами, либо самим быть идиотами, — высказался писатель.

Лукьяненко отметил, что Остер дает правильные советы в шуточной форме, доводя их до абсурда. По его словам, любой ребенок это понимает. Писатель подчеркнул, что можно пойти дальше и запретить другие детские произведения, например про Ивана-царевича, который рубит головы Змею Горынычу.

В такой ситуации можно выбросить половину, если не три четверти детской литературы, где Иван-царевич рубит Змею Горынычу головы, а Серый Волк везет его воровать молодильные яблоки. Это что, членовредительство, уничтожение редкого животного и поощрение воровства? Надо все-таки головой думать, а не слепо следовать букве закона, — заключил писатель.

В пресс-службе издательства АСТ ранее сообщили, что не получали официальных обращений по поводу изъятия из продажи книги «Вредные советы». Там отметили, что документов, которые фигурируют в материалах средств массовой информации, у издательства нет.