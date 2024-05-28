Раскрыто состояние раненного в зоне СВО оператора ВГТРК

Оператор ВГТРК Александр Пушин, раненный в зоне СВО в Харьковской области, сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", – сказала ведущая в эфире.

По данным телеканала, Пушин получил ранения во время подрыва, осколки попали в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

До этого военный корреспондент издания "Известия" Семен Еремин погиб в зоне СВО после атаки украинского FPV дрона. Журналист исполнял свои профессиональные обязанности, снимал репортаж. Владимир Путин посмертно присвоил Еремину орден Мужества.