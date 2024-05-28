Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по введению в России уголовной ответственности за дипфейки, а также ответил на вопрос о наличии рисков для использующих данную технологию пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Согласно данным «Известий», на этой неделе в Госдуму внесут законопроект, вводящий наказания за незаконное использование биометрических данных россиян, а также их изображений и голосов, включая создание дипфейков. Дипфейк - методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. Нейросети могут создавать реалистичные видеоролики на основе изученных изображений, порой с пугающе точной имитацией. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что из-за развития компьютерных технологий начали появляться фото-, видео- и голосовые подделки, «отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно». Законопроект предлагает дополнить некоторые статьи УК РФ новым квалифицирующим признаком - «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных».

Развитие технологий в современном мире позволяет мошенникам эволюционировать. Поэтому законодатель предлагает внести правки, которые касаются преступлений по завладению имуществом или клеветы, совершенные с использованием изображений или голоса, в том числе созданных искусственно, а также биометрических данных. Наказание за подобные действия будут достигать семи лет лишения свободы. Пока же никакой ответственности за использование дипфейков не предусмотрено, так что подобные инициативы связаны с приведением законодательства в соответствие современным реалиям и с модернизацией закона. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

По словам специалиста, инициатива «полностью отвечает современным реалиям».

«Наказание в настоящий момент приметить затруднительно. При этом количество возможностей и, соответственно, способов совершения, например, вымогательства или мошенничества путем использования технологий стремительно растет», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о наличии рисков для пранкеров Вована и Лексуса в связи с планируемыми изменениями в законодательстве, эксперт отметил, что само по себе использование технологии дипфейков не будет считаться наказуемым деянием за исключением случаев, когда пранкеры преследую цель наступления неблагоприятных последствий и желают их наступления.

«Что касается пранкеров Вована и Лексуса, да и любых других, то тут важно понимать, что преступление состоит не просто из использования технологии, а из наличия умысла, обмана и других факторов. Во всех случаях изменения вносятся в статьи «Клевета», «Кража», «Мошенничество», «Вымогательство», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Поэтому для квалификации действий пранкеров необходимо учитывать завладение имуществом или распространение клеветы, когда распространители заранее осведомлены о порочности распространяемых сведений и желают наступления этих последствий», - заключил он.

Российские пранкеры Вован и Лексус ранее рассказали, как им удалось разыграть певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ).