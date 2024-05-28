В Подмосковье ограничили посещение лесов

Из-за высокого риска пожаров посещение подмосковных лесов ограничено до 3 июня, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области четвертого класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Там добавили, что также будет усилено патрулирование лесов.