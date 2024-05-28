В ЦИК рассказали, во сколько РФ обошлись выборы президента

Зампред комиссии Николай Булаев на заседании ЦИК заявил, что проведение президентских выборов обошлось бюджету России в 29,8 млрд рублей. Газета.Ru

«Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 29 млрд 784,7 млн рублей», — поделился Булаев. ТАСС

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство граждан страны — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки. Кроме того, 72% опрошенных признались, что доверяют представленным результатам. News.ru