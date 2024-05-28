В издательстве удивились изъятию из продажи книги Остера

Издательство АСТ не получало официальных обращений по поводу изъятия из продажи книги «Вредные советы» Григория Остера, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что документов, которые фигурируют в материалах средств массовой информации, у издательства нет.

Издательство АСТ не получало официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края. Документа, фигурирующего в материалах СМИ, у издательства нет, — пояснили в пресс-службе.

В АСТ подчеркнули, что детская литература особенно тщательно регулируется, книги проходят множество проверок до того, как станут доступны покупателям, и соответствуют большому перечню требований. В издательстве также удивились тому факту, что произведения Остера могут потребовать изъять из продажи.

Произведения Остера издаются более 30 лет. Сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него, — заключили в пресс-службе.

Магазин «Бриз» в Красноярском крае ранее убрал из продажи детскую книгу «Вредные советы» издательства АСТ. По словам владелицы торговой точки Любови Дерюшевой, у сотрудников прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям с виселицами, ножами, оружием и самолетами, летящими «на Запад».