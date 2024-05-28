Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент рассказал, кто его обвинил

Отчисленный из МГУ за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) студент Сергей Гулько назвал автора доноса на него. Об этом он рассказал в беседе с журналистами сетевого издания «Москва Онлайн».

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По мнению студента, информацию о нем собирал однокурсник. Помимо этого он агитировал других студентов написать коллективный донос, заявил Гулько.

Отчисленный из вуза шестикурсник добавил, что мог бы закончить получение образования, если бы не донос.

«Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — заключил он.

По данным источников в правоохранительных органах, Гулько неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег для нужд ВСУ. Также он призывал к ударам по Москве. 21 мая Троицкий районный суд Москвы принял решение о депортации Гулько из России.