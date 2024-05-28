Онищенко призвал проверить поставляемые в Россию бананы

Поставляемые в Россию из Южной Америки бананы следует проверить на содержание фенола. Если появившиеся об этом сообщения подтвердятся, то нужно принять строгие меры к службам, отвечающим за качество ввозимых в страну товаров, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

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Так специалист в беседе с Общественной Службой Новостей отреагировал на сообщения российских СМИ о том, что привозимые в РФ южноамериканские бананы обрабатывают химикатами с фенолом, чтобы увеличить срок их хранения. По мнению Онищенко, это грозит серьезными претензиями в адрес лиц, отвечающих за контроль качества ввозимых продуктов.

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"В том числе спрашивать надо будет и с тех органов, которые давали разрешение на этот завоз. Когда дело касается здоровья людей, государство должно реагировать жестко и эффективно", — подчеркнул врач, призвав сначала тщательно проверить информацию.

Сообщения о "канцерогенных бананах" также могли оказаться вбросом из-за политической составляющей, предположил Онищенко. Он напомнил, что Россия сегодня стремится наладить сотрудничество со странами Латинской Америки, из-за чего могли вмешаться третьи лица, пытаясь ухудшить отношения РФ со странами-экспортерами.

"Но в любом случае я считаю, что нам следует более жестко подходить к разрешительной системе относительно ввозимых в нашу страну продуктов", - заключил эксперт.

Напомним, по последним данным, Россия нарастила экспорт бананов из Китая. Так, за период с января по март у КНР закуплено 3,5 тыс. тонн бананов, что в 19 раз больше, чем годом ранее. Также в первом квартале выросли закупки бананов у Индии. Закупки фруктов у Эквадора, зависимость от которого ретейлеры пытались снизить, уменьшились до 317 тыс. тонн.