Из аэропорта Элисты отправится первый за два года рейс

Во вторник, 28 мая, из аэропорта Элисты отправится первый рейс после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

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Первый рейс выполнит авиакомпания Red Wings, самолет отправится в Москву. Пассажиры рейса уже на месте, отмечает РИА Новости.

Аэропорт Элисты возобновил работу 3 мая после более чем двух лет перерыва, но не сразу начал обслуживать рейсы. Ограничения на использование воздушного пространства были сняты для периода с 09:00 до 19:00 (ежедневно). В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Интерфаксу» рассказали, что после открытия аэропорта туроператоры ожидают роста турпотока в Калмыкию на 30 процентов.

Росавиация в последние два года регулярно продлевала запрет на полеты в некоторые южные аэропорты России, включая аэропорты Симферополя, Геленджика, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Воронежа, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Элисты. Пассажирам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты и аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.