Стала известна цена новых учебников по обществознанию и истории

Стоимость единого государственного учебника по обществознанию для 9-го класса составит 208,41 руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

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Собеседник отметил, что цена каждого из учебников по истории для средней школы также составит 208,88 руб. Подчеркивается, что заявленная во время начала аукционов стартовая цена была выше (900 руб.). В публикации говорится, что указанная выше сумма - фиксированная цена (с поправкой на инфляцию), по которой регионы смогут закупать учебники ближайшие годы.

Аукцион проходил в онлайн-формате. Участие в аукционе на подготовку учебника «Обществознание» (9-й класс) выиграло ООО «Просвещение-союз» (входит в ГК «Просвещение»). Автор рукописи - помощник президента Владимир Мединский. На второй аукцион были выставлены тексты учебников «История России» (6–9-й классы).

Ранее председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский заявил, что в новых школьных учебниках по истории России были полностью переписаны главы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Кроме того, он рассказал о готовности новых учебников.