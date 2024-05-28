В России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Такой законопроект с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ, в числе которых: клевета, кража, мошенничество, вымогательство, на этой неделе внесет в Госдуму главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека.

Новые технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные, отмечают «Известия». В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до двух лет либо лишение свободы на срок до семи лет.