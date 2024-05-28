Россиянам грозят штрафы и сроки за дипфейки

На этой неделе в Госдуму внесут законопроект, вводящий наказания за незаконное использование биометрических данных россиян, а также их изображений и голосов, включая создание дипфейков. Документ попал в распоряжение «Известий».

Дипфейк - методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. Нейросети могут создавать реалистичные видеоролики на основе изученных изображений, порой с пугающе точной имитацией.

Автор законопроекта, глава комитета Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что цель инициативы - внести в Уголовный кодекс (УК) РФ «современные реалии». По словам депутата, иногда люди «остаются без всего» из-за подделок их голоса для мошенничества.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что из-за развития компьютерных технологий начали появляться фото-, видео- и голосовые подделки, «отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно». Новые технологии позволяют воспроизводить и другие биометрические персональные данные, подчеркивается в документе.

Законопроект предлагает дополнить некоторые статьи УК РФ новым квалифицирующим признаком - «совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных». Если законопроект примут, в зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 миллиона рублей или до семи лет тюрьмы.

Жертвой порнографического дипфейка ранее стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В начале июля перед судом предстанет 40-летний житель Сардинии, обвиняемый в публикации фейкового видео с участием Мелони на американском порносайте.

По версии прокурора, мужчина модифицировал порнофильмы и, используя специальное ПО для графической обработки видео, создал дипфейк - совместил лицо премьера Италии с телами порноактрис. Мелони планирует отсудить у него сто тысяч евро (чуть меньше десяти миллионов рублей). Эксперты по дипфейкам рассказывали «Коммерсанту», что 96 процентов синтезированных видео в интернете - порнография с участием женщин.