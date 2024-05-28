Половина опрошенных россиян хотела бы освоить новую профессию

Половина (50%) россиян хотели бы освоить новую профессию, самой желанной для переобучения и перехода стала сфера IT. Также число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в шесть раз, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 7 тыс. россиян.

"Ровно половина опрошенных (50%) хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. От такой возможности отказались бы только 27% респондентов. При этом, по данным "Авито работы", зимой 2024 года число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в шесть раз. При этом интерес кандидатов к таким предложениям увеличился на 72%", - говорится в итогах опроса.

Отмечается, что желание переобучиться в большей степени свойственно женщинам (52% против 47% среди мужчин), специалистам в возрасте 25-34 лет (59%) и 35-44 лет (55%). Такое же намерение выразили работники автомобильного бизнеса (58%), онлайн-торговли (58%), административной работы (57%) и сельского хозяйства (56%).

Если говорить о причинах, по которым россияне хотели бы освоить новую профессию, то 45% респондентов указали повышение заработной платы. 38% отметили стремление к личному развитию и самореализации, 30% - желание иметь собственное дело, 23% - улучшение условий труда, и 16% - смену коллектива и профессиональной среды.