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Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, что многие россияне, покинувшие страну, не вернутся в Россию. Выпуск доступен на YouTube.

Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян
© Lenta.ru

На вопрос Манучарова о том, приедут ли обратно эмигрировавшие россияне, Пучков ответил отрицательно.

«Мне кажется, в массе люди мосты сжигают. То есть продал квартиру, продал дачу, продал машину. "Все, до свидания, я уехал". А назад уже не приехать», — сказал Гоблин.

Блогер подчеркнул, что эмигранты общаются в сети на русских форумах, рассуждая о правильности своего решения уехать из России и неразумности окружающих.

Ранее Пучков предложил «зазывать обратно» тех граждан, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. По его мнению, эти люди «сваляли дурака».

Общество
Дмитрий Пучков
Вячеслав Манучаров
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