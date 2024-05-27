Прокуратура призвала уничтожить «Вредные советы» Остера

Правоохранители Каратузского района Красноярского края потребовали изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники прокуратуры обнаружили издание в одном из сельских книжных магазинов. На книге не были сделаны соответствующие пометки о возрасте.

«[В произведении Остера] изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что лиц, виновных в продаже этой книги без маркировки, следует привлечь к ответственности.

Напомним, что Григорий Остер — известный детский писатель, автор книг «Вредные советы», «Сказка с подробностями», «Папамамология», «Ненаглядное пособие по математике», а также сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Котенок по имени Гав».

«Вредные советы» были выпущены в 1983 году, они представляют собой сборник юмористических стихов, пародирующих типичные назидательные советы.