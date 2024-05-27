В Казани заметили бегающего вдоль дороги страуса

В Казани автовладельцы заметили бегающего вдоль дороги страуса. Об этом пишет портал «Бизнес Online».

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в Авиастроительном районе на улице Лукина. На кадрах, снятых очевидцами, крупная птица бегает вдоль дороги, подходит к машинам.

По данным портала, страус сбежал из частного подворья. Владелец обнаружил пропажу, обратился в полицию и затем забрал ценную птицу.

Журналисты отметили, что в городах Татарстана страусы ранее были замечены дважды — в июне 2022 года в Буинске и в сентябре 2018 в Нижнекамске.