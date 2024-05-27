«Царьград» провел опрос по теме ношения никабов в России, в нем приняли участие почти 2 млн человек. Учредитель издания Константин Малофеев отметил, что опрос проверяет, может ли Россия отстаивать свои традиции и обычаи.

Сейчас проверяется, способна ли Россия отстаивать свои обычаи и традиции, образ жизни русских людей от влияния «трудолюбивых мигрантов» из Средней Азии. Не больше и не меньше, — объяснил Малофеев.

По итогам голосования 86% людей посчитали, что нужно запретить никабы в России, так как в публичных местах лицо должно быть открыто, 7% ответили, что каждый регион страны должен по-своему решать этот вопрос. 4% опрошенных проявили безразличие, а 3% посчитали это нарушением права верующих.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что за скрывающую лицо одежду россиян собираются штрафовать на суммы от 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что конкретно к традиционным мусульманским никабам претензий нет, речь о любом способе скрыть лицо. Мотивация инициативы не религиозная, а забота о безопасности и идентификации личности, пояснил парламентарий. В документе, который «скоро будет готов», не будет ни слова о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», пообещал депутат.